В Москве состоялся премьерный показ фильма «Легенда о самбо»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Как отметил актер Георгий Перадзе, лично приглашенный режиссером Андреем Богатыревым в проект, картина рассказывает о важности культуры во всем, в том числе в спорте.

В столичном кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате состоялся премьерный показ фильма «Легенда о самбо». Режиссером картины выступил Андрей Богатырев («Красный призрак», «Вампиры средней полосы»), сценаристом — Георгий Шенгелия («Классик», «Менялы», «Стрелец неприкаянный», «Мусорщик»). Помимо съемочной команды, продюсеров и актеров на красной ковровой дорожке появились Филипп Киркоров, Катя Лель, Александр Олешко и многие другие. Приветственное слово взял президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Он отметил, что именно в «Октябре» 40 лет назад был впервые показан фильм про самбо «Непобедимый». Еще один проект, посвященный этому виду спорта — важное событие для всех причастных. Елисеев поблагодарил создателей картины, отметив, что они поработали не просто от души, а с большой любовью к истории единоборств. В завершении глава федерации вручил главным героям ленты бюсты сыгранных ими основоположников самбо.

Фильм переносит зрителей в 1936 год, в условия Московской спартакиады. Он рассказывает о разных судьбах спортсменов, их пути к победам и признанию, о больших надеждах и сокрушительных поражениях. В нем фигурируют звезды самбо Василий Ощепков, Виктор Спиридонов, Анатолий Харлампиев. Как отметил актер Георгий Перадзе, сыгравший второстепенную роль в картине, ее идея заключается в ценности культуры спорта.

«Смысл? Про то, что важна культура во всем. Здесь, в данном случае, в спорте. Плюс здесь смысл уже сокрыт в 85-летии самбо, это, конечно же, отдельный праздник, для нашей страны особенно», — заявил Перадзе.

Артист признался, что Андрей Богатырев — его первый режиссер и человек, с которым всегда приятно и легко работать, вместе с ним из фильма в фильм переходит команда единомышленников, съемочная группа и семья — два в одном. Приглашение в проект Перадзе получил лично от Богатырева, без проб и прочих формальностей. Опыт работы над «Легендой о самбо» актер высоко ценит. Настолько комфортная атмосфера, дружеские отношения, сплоченность и душевность — большая редкость в профессии, заключил он.

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