Костомаров получил награду «Главный герой. Выбор редакции» на престижной премии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Фигурист впервые появился на светском мероприятии в Москве после болезни.

В Москве проходит престижная премия OK! Awards «Больше чем звезды». На ковровые дорожки выходят различные звезды. Среди них — фигурист Роман Костомаров. Он появился на светском мероприятии вместе с супругой Оксаной, впервые после тяжелой болезни.

Спортсмен получил награду «Главный герой. Выбор редакции».

Фигурист был одет в черные брюки и пиджак поверх белой майки. Его супруга также выбрала черный костюм. Пара охотно позировала на камеры, однако давать интервью журналистам отказалась.

Костомаров был госпитализирован в начале января с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать обе стопы и кисти рук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомаров пообещал снова встать на коньки и выйти на лед.