Верх лицемерия: в ЕК решили не обращать внимания на ситуацию с русским языком на Украине

Требование Еврокомиссии к Украине об уважении других языков не коснется русского

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dwi Anoraganingrum

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Для вступления в Евросоюз украинскому государству необходимо уважать права меньшинств, но, видимо, не всех.

Еврокомиссия (ЕК) не будет обращать внимание на русский язык, оценивая готовность Украины к вступлению в Евросоюз. Об этом РИА Новости заявил европейский чиновник в Брюсселе.

«Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских (на Украине. — Прим. ред.). Я буду предельно ясным: использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание», — сказал источник.

По его словам, ЕК заинтересована в завершении реформы по закреплению прав румын, болгар и венгров на территории Украины. Эта реформа позволит национальным меньшинства частично получать образование и читать СМИ на родном языке.

Украина должна адаптировать свое законодательство, считает собеседник, и прийти к балансу. По его словам, сейчас украинское правительство ведет диалог с нацменьшинствами, чтобы достичь этой цели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уволенный за русскую речь таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку.