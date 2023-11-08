В пиджаке и на протезах: Костомаров впервые появился на светском мероприятии после болезни

Роман Костомаров на протезах вышел на ковровую дорожку премии в Москве

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Фигурист, переживший страшный недуг, вышел на ковровую дорожку престижной премии в Москве.

Победивший смерть Роман Костомаров впервые появился на светском мероприятии после страшной болезни. Кадры с дорожки премии OK! Awards «Больше чем звезды», которую спортсмен посетил вместе с женой, появились в распоряжении 5-tv.ru.

Фигурист был одет в черные брюки и пиджак поверх белой майки. Его супруга Оксана Домнина также выбрала для выхода в свет черный костюм. После фотографий общаться с прессой супруги не стали.

На премии Костомаров получил награду «Главный герой. Выбор редакции».

Костомаров был госпитализирован в начале января с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать обе стопы и кисти рук.

Победив смерть, Костомаров учится жить в новой для себя реальности — теперь уже в протезах. Друзья и коллеги фигуриста надеются, что он рано или поздно вернется в фигурное катание.

Не так давно олимпийский чемпион не только научился двигаться на протезах, но и сел за руль авто. Впервые за долгое время Костомаров без посторонней помощи управлял транспортным средством: в важный рядом с ним находилась его жена, фигуристка Оксана Домнина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомаров пообещал снова встать на коньки и выйти на лед.