Умерла актриса Мариинского театра Наталья Александрова

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Артистка танцевала в «Спящей красавице», «Щелкунчике», «Золушке», «Лебедином озере» и других постановках.

Скончалась российская актриса и танцовщица Наталья Александрова, выступавшая на сцене Мариинского театра. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

Наталья Александрова родилась 22 мая 1936 года в Ленинграде. В 53-м окончила Ленинградское хореографическое училище, после начала работать в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр), где танцевала в «Спящей красавице», «Щелкунчике», «Золушке», «Лебедином озере» и других постановках.

С 1960 года в течение десяти лет работала в Новосибирском театре оперы и балета. После вернулась в Ленинград и снова вышла на родную сцену.

В 1967 году она была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.

Наталья Александрова ушла из жизни в возрасте 87 лет. Причина смерти не названа. Последние годы своей творческой деятельности она посвятила преподаванию в Академии Русского балета имени Вагановой.

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