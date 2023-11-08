«Доверия больше нет»: как будет работать указ о возможности обмена замороженных активов

Фото, видео: Матыцин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Россияне смогут вернуть частный капитал и недвижимость, однако процесс, возможно, будет нелегким.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому заблокированные в России средства иностранных инвесторов можно будет начать обменивать на замороженные активы россиян. О том, зачем нужен этот обмен и как он будет работать, 5-tv.ru рассказал политолог Василий Колташов.

В 2022 году, как только Запад начал санкционную войну против России, под заморозку попал также частный капитал и недвижимое имущество российских компаний и бизнесменов. На фоне этого встал вопрос о том, чтобы разморозить эти замороженные активы.

Но эти разморозки, отметил эксперт, должны происходить в формате сделки. Так, Россия размораживает иностранный капитал в ценных бумагах и дает возможность продать их и вывести деньги за рубеж. А иностранные партнеры должны предоставить возможность российским предпринимателям продать те активы, которые у них есть, и вывести деньги в Россию или другое безопасное место, которое им будет необходимо.

«У этого механизма есть проблема: западные санкции носят не совсем законный характер. Они инициированы, в первую очередь, странами ЕС. А активы российских предпринимателей приобретались в странах, входящих в ЕС, по законам этих стран», — подчеркнул Колташов.

По его словам, западные партнеры остаются весьма проблемными переговорщиками. Если они однажды встали на путь грубых нарушений своего же права, то могут нарушать его и в дальнейшем. Поэтому эксперт посоветовал внимательно следить за всеми операциями, которые появятся в ходе разморозки активов.

«Необходимо внимательно отследить все операции, чтобы эти западные партнеры в какой-то точке их не пресекли. Никакого доверия больше не существует. Мы не можем опираться на законы западных государств, потому что они там попираются и никем это не оспаривается», — добавил эксперт.

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