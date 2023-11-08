«Многие могут позавидовать»: подруга Киркорова раскрыла секреты его личной жизни

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Поп-король продолжает преображаться в новых отношениях. Ради кого он так старается?

Загадочная избранница Филиппа Киркорова младше него на несколько лет. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала диджей и подруга артиста Катя Гусева.

Сама она с возлюбленной поп-короля не знакома, однако однажды говорила, что с ней Филипп Бедросович заметно расцвел.

«Его сердце занято. Мы не знакомы, но я догадываюсь. Но не имею права раскрывать эту тайну», — поделилась Гусева на премии OK! Awards «Больше чем звезды».

Поклонники уверены, что именно для молодой возлюбленной Киркоров преображается — он перенес несколько пластических операций, чтобы выглядеть моложе.

«Я одна из первых его увидела, потому что приехала открывать его шоу в Петербурге. Прошло небольшое количество времени после операции, и выглядел он роскошно! Но садиться было больно. У него роскошный пресс, ягодицы и очень свежее молодое лицо. Многие могут позавидовать!» — поделилась подруга артиста.

По некоторым данным, народный артист РФ Филипп Киркоров уже год счастлив в отношениях с загадочной избранницей. К 56 годам, как недавно рассказал певец, он встретил наконец свою судьбу. По словам исполнителя, он уже перевез новую хозяйку в свой роскошный особняк под Москвой. А совсем недавно артиста заметили с кольцом на безымянном пальце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров поразил гостей сумасшедшей худобой.