«Хронические заболевания»: что известно о состоянии госпитализированной Раисы Максимовой

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Актрису экстренно доставили в больницу утром. Как она чувствует себя сейчас?

Госпитализированная Раиса Максимова находится в состоянии средней степени тяжести. Как стало известно 5-tv.ru, народная артистка РФ сейчас в сознании.

«К аппаратам ее не подключают», — рассказал источник.

По имеющимся данным, актриса страдает хроническими заболеваниями, в том числе анемией и атеросклерозом аорты. Сейчас Раису Максимову перевели в общую палату гематологического отделения.

Раиса Максимова была доставлена в одну из московских больниц утром 8 ноября. Актрисе стало плохо дома — как установили прибывшие врачи скорой помощи, у нее упал гемоглобин.

2 ноября артистка отметила свой 94-й день рождения. Максимова хорошо известна советскому и российскому зрителю игрой в фильмах «Вдовы», «Идиот» «Тартюф» и многих других.

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