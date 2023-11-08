Путин подарил куклу пациентке детского онкоцентра имени Рогачева

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Семья из Свердловской области, приехавшая на лечение в столицу, поделилась впечатлениями от встречи с президентом.

Президент РФ Владимир Путин подарил куклу маленькой пациентке Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева.

Девочка Евникия и ее мама Евгения, приехавшие на лечение в столицу из Свердловской области, поделились с 5-tv.ru своими эмоциями после встречи с президентом, а также рассказали о пребывании в центре.

«Честно говоря, мы немного в шоке от того, какие тут условия. Просто шикарные», — прокомментировала мама.

По ее словам, ребенку есть чем заняться в учреждении. Она может отвлечься от лечения. Девочка отметила, что любит рисовать, а еще ее поразила езда на электромотоцикле.

Заметно, что ребенку сложно говорить на камеру, но по стеснительной улыбке видно, что она была рада встрече с Путиным. И сама она одобрительно кивает в ответ на вопросы. Президент подарил ей на память куклу. Как отметила мама, говорящую.

Путин сегодня, 8 ноября, посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и осмотрел новый корпус ядерной медицины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин встал на колено в детском онкоцентре, чтобы сделать фото с детьми.