«Ждали этого дня»: врачи Центра имени Рогачева о приезде Владимира Путина

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации президента России; 5-tv.ru

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Президент сегодня посетил детский онкологический центр имени Рогачева и осмотрел новый корпус ядерной медицины.

Президент РФ Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева в Москве, что стало большой радостью для его сотрудников и пациентов.

«Мы ждали этого дня. Большая радость, что в таком графике нашлась возможность встретиться с врачами, встретиться с пациентами, сделать подарки детям», — прокомментировал в беседе с 5-tv.ru заместитель генерального директора учреждения Николай Грачев.

Грачев добавил, что НМИЦ ДГОИ имени Рогачева сегодня стал уникальным научно-практическим центром, где с детской онкологией борются при помощи самых современных технологий. На практике применяются клинические, научные и молекулярные достижения, отметил он.

Журналистам удалось пообщаться и с врачом-рентгенологом, заведующим отделением позитронно-эмиссионной томографии Юрием Ликарем. Он раскрыл, в чем заключается уникальность нового корпуса ядерной медицины, открытого в учреждении.

«Впервые запущен именно в детской клинике. У нас есть возможность собственного изготовления разных радиофармпрепаратов», — рассказал Ликарь.

По его словам, применение разных радиофармпрепаратов позволяет проводить исследования на современных ПЭТ/КТ аппаратах, оборудованных цифровыми детекторами. Это выводит диагностику на новый качественный уровень — помогает визуализировать опухоли или метастазы малых размеров, что крайне важно.

Детский онкологический центр имени Рогачева сегодня считается самым крупным в Европе. Также он стал одним из самых крупных в мире передовых специализированных научно-клинических учреждений для детей с гематологическими, онкологическими и тяжелыми иммунными заболеваниями.

Хирурги НМИЦ ДГОИ имени Рогачева ежегодно проводят свыше 2,5 тысячи операций, в том числе самых сложных. Врачи тут не просто удаляют опухоли, но и дарят пациентам жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин встал на колено в детском онкоцентре, чтобы сделать фото с детьми.