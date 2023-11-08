«Пикник» представит шоу с голограммами на концерте в Москве и Санкт-Петербурге

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Новая концертная программа группы называется «Будущее ждет нас».

Рок-группа «Пикник», основанная в 1978 году, на предстоящих концертах в Москве и Петербурге представит лучшее шоу за всю историю своего существования.

Так, в юбилейной программе музыканты будут перемещаться не только во времени, исполняя хиты разных лет, но и в пространстве. Концертная программа пройдет под названием «Будущее ждет нас».

«Если вам что-то говорит слово „пирамида“, то они будут в этом зале. Они будут лазерными, и внутри этой пирамиды будем и мы находиться, и, может быть, даже зрители», — сказал участник группы Эдмунд Шклярский.

Состав «Пикника» уверяет, зрителей ждет шоу планетарного масштаба — их песни заиграют новыми красками. По словам бас-гитариста группы Марата Корчемного, концерт будет разделен на три важных части.

Концерты состоятся 11 ноября в Москве в ВТБ-арене и 2 декабря в Петербурге в «Ледовом дворце».