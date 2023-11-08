Умирают молодыми: эти четыре профессии могут довести до инфаркта

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Образ жизни играет ключевую роль при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Почему, несмотря на усиленные профилактические меры, продолжает сохраняться максимальная смертность по причине сердечно-сосудистых заболеваний? Кардиолог Наталья Гаврилюк изданию KP.RU объяснила, почему так происходит и назвала профессии, которые могут усугубить здоровье людей.

По словам врача, сегодня медицина со всеми ее попытками улучшить качество и продлить жизнь граждан, просто не успевает за образом жизни современных людей. Жизнь меняется в стремительном темпе, вместе с ней и факторы воздействия на организм.

Если раньше в СССР все было по расписанию: подъем, завтрак, работа, ужин, отбой. А между работой проводились сборы по облагораживанию территорий, различные соревнования и иные активности. Сейчас, к сожалению, во всем мире наблюдается эпидемия низкой физической активности.

Сидячий образ жизни сильно губит здоровье

Большинство работы — сидячая. Между домом и работой люди в основном передвигаются на авто.

Также питание играет большую роль. Из-за сидячего образа жизни медики советуют снизить калорийность потребляемой еды. Ее разновидность увеличилась, много стало и «мусорной», вредной пищи.

Как практикующий кардиолог Гаврилюк объяснила, что, согласно ее опыту, представители ряда профессий практически не обходятся без артериальной гипертензии.

«Вот эти „кардиологические профессии“: руководители, учителя, актеры и зачастую сами врачи. Они в зоне риска внезапных смертей», — поделилась профильный специалист.

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