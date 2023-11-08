Жизнь в офисе: как сидячая работа губит здоровье

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Какие недуги распространены среди «белых воротничков»?

Врач-травматолог-ортопед Ольга Левченко назвала перечень заболеваний, свойственных офисным работникам, а также рассказала, как с ними бороться. Об этом сообщает aif.ru.

Из-за сидячей работы перед компьютером устают далеко не только глаза. Неправильное положение тела может приводить к серьезным проблемам со здоровьем, именно поэтому важно понять, что представляют из себя эти недуги.

Туннельный синдром

Это крайне напряженное состояние суставов, при котором нервы в запястье сжимаются, что сопровождается болью, онемением, слабостью в пальцах рук и руках в целом. Оно происходит из-за множественного повторения однотипных движений — долгого печатания на клавиатуре и кликанья по мыши.

Справиться с синдромом может помочь разминка для запястья. Можно также использовать специальную подушку для работы с мышью. При постоянных болях необходимо обратиться к врачу, чтобы подобрать подходящий бандаж для фиксации лучезапястного сустава.

Боли в спине

Боли в спине, особенно в области поясницы, возникают из-за неправильной организации рабочего места. Для спины необходима поддержка и достаточное количество физической активности.

Проблему можно решить с помощью подкладок под поясницу и динамической подушки для стула, сбалансировав нагрузку на позвоночник. Дополнительную фиксацию позвоночника в правильном положении поможет установить корсет для корректировки осанки.

Усталость глаз

Напряжение, сухость — так называемый синдром сухого глаза, а также раздражение, головная боль и, наконец, проблемы со зрением. Для профилактики важно установить правильное освещение и оптимизировать яркость экрана компьютера.

Проблемы с шеей и плечами

Поскольку голова постоянно пребывает в состоянии наклона, происходит достаточно сильное напряжение, а также боли в области шеи и плечах. Это иногда называют «синдромом компьютерной шеи».

В таком случае можно попробовать откорректировать положение монитора, приподняв его до уровня глаз. Еще один метод — гимнастика для шеи каждые 45 минут.

Это помогает урегулировать кровообращение и расслабиться. Можно также использовать тейпирование для лечения болей в области шейного позвонка.

Варикозное расширение вен

Отсутствие движения и сидячий образ жизни неизбежно ведут к развитию варикозной болезни вен на ногах. Это происходит, если вены «вылезают», и можно отчетливо увидеть характерные варикозные «звездочки», образующиеся из-за нарушения кровообращения ног.

В этом случае спасут компрессионные чулки. Они отлично восстанавливают кровообращение и даже снимают усталость.

Ожирение

Увеличение веса и ожирение — почти неизбежные следствия малоподвижного образа жизни. Они чреваты развитием сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Физическая нагрузка в виде регулярных упражнений на рабочем месте и утренняя зарядка помогут сбросить лишние килограммы.

По возможности следует сделать свой рацион более полезным — меньше сладостей, мучного и шоколада. Можно попробовать заменить их на орехи и фрукты.

Психическое здоровье

Психические проблемы, конечно же, могут возникнуть из-за стресса. Массаж, йога, медитация и ароматерапия рекомендуются для стабилизации нервного и психического состояния.

Если соблюдать все эти простые советы, можно вполне легко избежать или остановить развитие серьезных «офисных» заболеваний.

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