«Сохраним в тайне»: наследники Жени Белоусова спустя 26 лет решили поделить имущество

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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Сын звезды Роман подал иск в один из столичных судов.

Один из самых популярных артистов эпохи 90-х Женя Белоусов скоропостижно скончался в 32 года в 1997-м. У певца осталось двое детей: дочь и сын.

Как передает издание KP.RU, только теперь, по прошествии более чем 25 лет после смерти звезды, будет решаться вопрос с разделом его наследства. Отмечается, что сын знаменитости Роман Белоусов на днях подал иск в один из судов Москвы.

Случайно или сознательно

Как сообщил звездный адвокат Сергей Жорин, после смерти Белоусова его сын не попал в число наследников. Наследство, говорит он, тогда никак не делилось.

«Оно полностью досталось дочери Евгения Белоусова Кристине. Хотя то, что Роман является сыном Евгения Белоусова, было тогда же, в 1990-е, подтверждено решением суда», — поделился юрист.

По его словам, звездному наследнику тогда было всего пять лет, и сам он заявить о своих правах не мог. Почему этого не сделали его законные представители, выяснится в ходе судебных разбирательств.

«Нам доподлинно известно, что нотариус, который вел наследственное дело, знал, что, помимо Кристины, есть и другие наследники. Но проигнорировал этот факт. Есть еще кое-что, что мы сохраним до суда в тайне», — рассказал Жорин.

Он объяснил, что, согласно действующему законодательству, даже если срок вступления в права наследства истек, в судебном порядке его можно восстановить. В том случае, если удастся доказать, что на это были уважительные причины.

Также оказалось, что дочь певца по сей день не вступила в наследство по части интеллектуальной собственности звездного папы. Адвокат сообщил, что на днях она пыталась это сделать, получив свидетельство у нотариуса. Но в процесс вмешались ее брат с юристом, поэтому она получила отказ.

Что будут делить?

В случае, если Романа признают наследником покойного артиста, ему достанется половина положенного. Однако точно неизвестно, половина чего именно.

«Сейчас мы знаем наверняка, что в наследство входила трехкомнатная квартира на юго-востоке Москвы, в районе Лефортово. Возможно, на момент смерти Жени Белоусова были еще какие-то денежные средства. А может быть, еще какое-то другое имущество. Узнаем, когда ознакомимся с наследственным делом», — отметил Жорин.

Кроме того, особо интересным «лотом» для детей Белоусова станут именно права на его музыкальные произведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осужденная за наследство Алексея Баталова актриса Наталия Дрожжина борется с раком.