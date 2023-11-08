Имеет право: Роспотребнадзор придумал, как защитить россиян от просрочки в магазинах

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Что еще, кроме молочной продукции, воды и парфюма, попадет под проверку?

Роспотребнадзор сможет внепланово проверять магазины. Система обязательной маркировки «Честный знак» позволяет усилить контроль в условиях моратория на надзорные мероприятия.

Ведомство расширило список так называемых индикаторов риска. Прежде всего речь идет о молочной продукци, питьевой воде, парфюме, обуви, шинах.

Если поступит информация, что магазин торгует просрочкой, непромаркированными товарами или продукцией с кодами, которые дублируются, то визита инспекторов не избежать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пищевые предприятия обяжут создать точки контроля на заводах. В кафе, ресторанах и на пищевом производстве хотят ввести обязательные отделы технического контроля. Тех, кто откажется — будет проверять Роспотребнадзор. Идею уже поддержали в Руспродсоюзе, отметив, что сейчас предприятия в основном следят за сырьем и готовой продукцией. Но не контролируют само производство. Такая мера позволит снизить риски и защитить потребителей. Случаи массовых отравлений в стране участились.