В Роспотребнадзоре заявили о начале новой волны заболеваемости COVID

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве, Подмосковье и Петербурге.

Можно говорить о начале эпидемии — глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вторая осенняя волна коронавируса оказалась мощнее сентябрьской. Число случаев заболеваемости ковидом за прошлую неделю в два раза больше, чем месяц назад. 30% от всех инфицируемых приходится на Москву, Подмосковье и Петербург. Пока что преобладает штамм «Омикрон», уже хорошо известный врачам. Вместе с тем есть и другие серьезные угрозы.

«Высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа как результат преодоления межвидового барьера. За полтора года новые случаи заражения людей вирусами гриппа птиц зафиксированы в Великобритании, Вьетнаме, Испании и Китае, США, а также впервые в странах Южной Америки. Во многих странах мира в отличие от России пандемия коронавируса привела к срыву плановой иммунизации, и сегодня до 100 миллионов детей в мире не привиты вовремя против полиомиелита, кори, дифтерии, столбняка», — говорит Попова.

Также известно, что десять случаев заражения вариантом коронавируса «Пирола» выявлено в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID.