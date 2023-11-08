Самые ожидаемые фильмы 2023 года, которые не выйдут в России

Фото: www.globallookpress.com / Villeneuve Films

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Эти новинки с нетерпением ждут во всему свету. Что такого особенного в их сюжетах и можно ли сегодня посмотреть хотя бы тизеры?

После ухода крупных голливудских студий из России многие громкие релизы останутся без прокатного удостоверения. Рассказываем, какие фильмы невозможно будет увидеть в наших кинотеатрах (по крайней мере, легально).

Дюна-2

Развернув экспозицию на два с лишним часа, режиссер Дени Вильнев («Прибытие») возвращается в мир Фрэнка Герберта, населенный огромными червями и кое-каким сырьем. Юный Пол Атрейдес (Тимоте Шаламе) мечтает отомстить уничтожившим его семью врагам, а поможет ему в этом таинственная незнакомка Чани (Зендая). Вильнев опять собрал всех, кого только можно было. Песок будут в этот раз глотать Хавьер Бардем, Остин Батлер, Шарлотта Рэмплинг, Ребекка Фергюсон, Леа Сейду, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Кристофер Уокен и Флоренс Пью.

Ожидаемая премьера — с 3 ноября

Человек-паук: Через вселенные — 2

Долгожданный сиквел революционной анимационной картины 2018 года про вашего дружелюбного соседа Паучка. Действие теперь происходит аж в шести вселенных. Количество персонажей тоже увеличилось в шесть раз — до 240. Майлз Моралес, прихватив с собой подружку Гвен Стейси и новую команду Людей-пауков, отправляется в опаснейшее приключение по мультивселенной. Там им предстоит столкнуться с могущественным злодеем. Вторую часть улетного во всех смыслах мультфильма поставили Жуакин Душ Сантуш («Лига справедливости: Без границ»), Кемп Пауэрс («Душа») и Джастин Томпсон (художник-постановщик «Через вселенные»).

Ожидаемая премьера — с 22 ноября

Желание

Фэнтезийный анимационный мюзикл от авторов «Холодного сердца» Криса Бака и Дженнифер Ли. Сюжет строится вокруг девушки Аши из волшебного королевства, которая вместе с ручным козленком Валентино и ожившей звездой должна спасти родные земли от надвигающейся опасности. Мультфильм приурочен к 100-летию студии Disney.

Ожидаемая премьера — с 22 ноября

Аквамен и потерянное царство

Джеймс Ван («Пила», «Астрал» и «Заклятие») возвращается с сиквелом про подводного супергероя киновселенной DC, которого играет Джейсон Момоа. Теперь Артур Карри (он же Аквамен) должен будет защитить Атлантиду, для чего он вынужденно обращается за помощью к своему брату Орму (Патрик Уилсон) — врагу-изменнику. В продолжении успешного кинокомикса также появятся Яхья Абдул-Матин II в образе злобной Черной Манты и подружка Аквамена Мера, сыгранная Эмбер Херд.

Ожидаемая премьера — с 25 декабря

Баллада о змеях и певчих птицах. Голодные игры. Приквел

Главные события фильма и одноименного романа Сьюзен Коллинз происходят за 64 года до основной истории цикла. Китнисс Эвердин еще не родилась, а вот президент Панема Кориолан Сноу в те времена был весьма привлекательным, амбициозным и подающим большие надежды 18-летним юношей. О становлении личности будущего президента Капитолия, об истории зарождения Голодных Игр, об истоках любви к розам и ненависти к сойкам-пересмешницам, об амбициях и честолюбии, о первой любви, о превратностях судьбы. Обо всем этом и многом другом расскажет нам четвертая книга цикла. Также мы узнаем, кем приходилась Сноу стилист Тигрис, а внимательный читатель не пропустит историю создания любимой песни Китнисс " Дерево висельника».



Ожидаемая премьера — ноябрь

Марвелы

Зрители вновь погрузятся в историю бывшего пилота ВВС США Кэрол Денверс (Бри Ларсон), чья ДНК была изменена во время крушения, что привело к появлению у нее сверхспособностей. Она обладает нечеловеческой силой, может летать и проецировать энергию. В новом фильме мы вновь увидим ее противостояние с могущественными врагами. На роль еще одного супергероя Моники Рамбо приглашена Тейона Паррис.

Ожидаемая премьера — с 10 ноября

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из российских звезд неожиданно подался в кино.