Когда найдут прах: сбудется ли зловещее предсказание Чингисхана

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В народных сказаниях говорится, что над его могилой проложили русло реки.

Легенда о могиле Чингисхана делает его похороны загадочными и заключает в себе ряд разных версий и предположений. Никто до сих пор не смог точно определить ее местонахождение, и монголы тщательно хранят эту тайну.

Но есть несколько интересных фактов, которые нам известны. В предании о будущем воскресении Чингисхана говорится о том, что он оживет через тысячу или восемьсот лет после своей смерти.

Он уверяет, что в этот день в Китае появится богатырь, с которым он будет вести жестокую войну, и с его помощью сумеет вернуть свой народ в родную Халху.

Поиски могилы

Но конкретные детали о месте и способе похорон Чингисхана остаются неизвестными. Путешественник и ученый Пржевальский сталкивался с этой легендой во время своих путешествий по Китаю, Монголии и Тибету.

Но местонахождение могилы Чингисхана осталось для него загадкой, поскольку монголы не были склонны открывать эту тайну. И хотя о существовании могилы и останков великого завоевателя объявляли неоднократно, они так и не были найдены.

Тем не менее, в сентябре 2001 года американские археологи в Монголии нашли захоронение, которое вызвало мировой резонанс. Руководил этой экспедицией профессор Чикагского университета Джон Вудс, который считает, что они открыли могилу Чингисхана.

Рядом с захоронением они обнаружили также могилу с останками сотни воинов. Однако после этого находки могил Чингисхана были объявлены несколько раз, а затем опровергнуты.

Где умер Чингисхан

Интересно, что несколько народов претендуют на то, что могила Чингисхана находится именно на их территории. Монголы, китайцы, киргизы и даже россияне считают, что она может быть на территории Республики Тыва или Бурятии.

Таким образом, эта загадка остается актуальной для многих народов. Из исторических источников известно, что Чингисхан умер во время похода против тангутов — Китайского царства.

Причина его смерти неизвестна, но существуют версии, что он был убит стрелой или что он падал с коня и не смог встать. Но он умер не мгновенно и еще какое-то время мог говорить.

Возможно, он перед смертью указал, где и как ему нужно быть похороненным. В одной из летописей «Сокровенные сказания монголов» говорится, что перед смертью Чингисхан собрал своих сыновей и выразил свою последнюю волю — быть упокоенным на земле своих предков.

Он назначил своего младшего сына своим наследником и захотел, чтобы его место захоронения осталось тайной. Чингисхан не беспокоился о том, что его враги осквернят его могилу, но хотел, чтобы они не завладели его силой.

Тайна смерти

Сила Чингисхана заключалась в том, что многие покоренные им страны мечтали о свободе, но понимали, что они могут освободиться только после его смерти. Они надеялись, что его возраст сделает свое дело и они найдут удобный момент для освобождения.

Никто не мог победить Чингисхана за его жизни, и враги боялись его. Держать его смерть в строгой тайне было необходимо.

Пока враги думали, что Чингисхан жив, они продолжали бояться его — в этом заключалась его сила. Похоронный кортеж Чингисхана шел из одной страны в другую пешком, и случайных свидетелей убивали, чтобы никто не мог рассказать о его смерти или месте его захоронения.

Существует легенда о том, что Чингисхана похоронили вместе с 200 воинами, которые вскоре умерли. Возможно, он знал о месте, где люди быстро заболевали и умирали, и решил, что его могила будет защищена природой.

Например, местности с залежами урановых руд. Это может объяснить, как воины, хоронившие Чингисхана, вскоре умерли.

В народных сказаниях говорится, что над его могилой проложили русло реки, чтобы найти ее было невозможно. На сегодняшний день точное место его захоронения неизвестно.

Но, согласно пророчеству, записанному самим Чингисханом, оно будет найдено. Он предсказал, что когда его прах будет обнаружен, на Земле родится человек, который повторит его путь и завоюет весь мир.

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