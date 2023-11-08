Путин указал на попытки НАТО выйти за пределы своих географических рамок

Фото, видео: Zuma \ TASS; 5-tv.ru

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Россия и Китай, в свою очередь, продолжают укреплять безопасность в зависимости от возникающих угроз.

В НАТО предпринимают попытки выйти за свои географические границы, в Азию, нарушая собственные доктрины. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся, которая состоялась в Ново-Огарево.

«США втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил президент.

Путин указал также на то, что альянс создает в регионе военно-политические блоки, руководствуясь личными корыстными целями. По словам главы государства, Россия и Китай прекрасно видят это и реагируют соответствующим образом, укрепляя свою безопасность в зависимости от угроз.

Президент РФ отметил, что реакция Москвы и Пекина на действия НАТО взвешенная и спокойная. Для укрепления стабильности в регионе они проводят совместные учения и консультации на регулярной основе.

Ранее 5-tv.ru писал, как РФ и Китай получили мировую поддержку в вопросе Газы.