Вооруженные ученики захватили школу в Германии

Фото: www.globallookpress.com / Bodo Marks

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Есть ли пострадавшие среди школьников и учителей?

В одной из школ немецкого города Гамбург забаррикадировались двое вооруженных учеников. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что речь идет о школе Бланкенезе на улице Фрамштрассе. Один из вооруженных учеников угрожал учителю пистолетом. Спецназовцы уже штрумовали здание, сейчас они разыскивают предполагаемых преступников.

В пресс-службе полиции на странице в соцсети X подтвердили сообщения о проведении крупной операции. В ведомстве призвали жителей города объезжать район, где расположена школа Бланкенезе, на машине.

Правоохранители тем временем проверяют информацию по вооруженным ученикам. Полицейские также начали сопровождать первых учеников из здания, их доставляют в казармы Бундесвера в Гамбурге-Изербруке. Родителей уже предупредили об этом, им предложили собраться в том же месте.

Ранее 5-tv.ru писал, что на днях в Гамбурге мужчина похитил четырехлетнюю дочь и выехал на влетно-посадочную полосу в аэропорту. В результате 18-часовой полицейской операции вооруженного горе-отца удалось задержать.