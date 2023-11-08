«Яркие каникулы»: 500-тысячный посетитель выставки «Россия» выиграл поездку в Петербург

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Международную выставку-форум «Россия» посетило уже более 500 тысяч человек.

В Москве 500-тысячным посетителем международной выставки-форума «Россия» стал семилетний Матвей, приехавший из Ростова-на-Дону вместе с мамой. Ребенку вручили специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург.

Сертификат на поездку на стенде Санкт-Петербурга на ВДНХ счастливому победителю вручила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. Мама мальчика Татьяна Гузева призналась, что семья давно мечтала посетить Северную столицу.

«У нас с этим городом ассоциируется все самое романтичное, все самое нежное. Хочется посмотреть все, но момент разведения мостов — самое очаровательное», — сказала Татьяна.

Для победителей уже приготовлена насыщенная программа, которую организовали партнеры проекта — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД». Во время путешествия семью ждут разнообразные экскурсии в музеях, также бесплатным питание и проживание.

Гузевы посетят архитектурный ансамбль парадного центра города, прогуляются по Петропавловской крепости и насладятся красотой шедевров Эрмитажа, а также ознакомятся с экспозицией Музея железных дорог России. Во второй день путешествия семье Матвея покажут город русской военно-морской славы Кронштадт.

Международная выставка-форум «Россия» начала свою работу 4 ноября, и только за первые три дня ее посетили более 448 тысяч человек, что является рекордом для ВДНХ. На выставке проходят концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытие новых павильонов и презентации региональных стендов.

Гости ВДНХ посещают экспозиции всех 89 регионов России, а также стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и государственных корпораций.