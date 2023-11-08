Дело в силе: как по рукопожатию вычислить продолжительность жизни

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Оказывается, мощь наших рук позволяет заглянуть в будущее.

Обычное рукопожатие способно выдать информацию о состоянии здоровья человека, и даже о приближающейся смерти. Об этом пишет издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на монографию немецкого врача, профессора Бернда Штекмайера.

Отмечается, что канадским исследователям удалось установить, что рукопожатие может предсказать риск инсульта и сердечного приступа. В число испытуемых ученых вошли 140 тысяч человек в 17 странах в возрасте от 35 до 70 лет.

Исследование длилось четыре года. Участники должны были охватить рукой специальный аппарат, который показывал силу их рукопожатия.

Выяснилось, что до 50-летнего возраста все еще сохраняется рукопожатие с силой, эквивалентной 50/30 килограммов соответственно. Со временем оно ослабевает, однако к 70-летнему возрасту оно по-прежнему демонстрирует ошеломляющие 40/25 килограммов.

О чем свидетельствует вялое рукопожатие

Если за четырехлетний период сила захвата у испытуемых уменьшалась на пять килограммов, риск их смерти увеличивался каждый раз на 16%. Возможность сердечного приступа повышалась на 7%, а возможность инсульта — на 9%.

При этом сообщается, что некоторые факторы риска, в частности, диабет, спиртное и курение, а также показатель образования и занятости, не влияли на итоги.

Так, вялое рукопожатие определяет судьбу человека. Оно не вызывает инфаркта, но является ранним предвестником того, что у человека будут проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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