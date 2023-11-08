Помощница звезды «Джентльменов удачи» Яббарова озвучила причину смерти артиста

Фото: Смертин Павел / ТАСС

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Актер театра и кино умер в возрасте 86 лет 6 ноября.

Причиной смерти звезды «Джентльменов удачи» Анатолия Яббарова стали проблемы с сердцем. Об этом изданию ИА Регнум сообщила помощница заслуженного артиста России.

Выяснилось, что последние годы жизни он практически провел в одиночестве. Яббаров умер на 87-м году жизни 6 ноября.

Все родственники актера на протяжении многих лет живут за границей, поэтому вопросами организации похорон занимается помощница. По ее информации, артист страдал от нескольких болезней.

В итоге у Анатолия Ахмедовича отказало сердце. По данным врачей, все произошло из-за левожелудочковой недостаточности и от ишемической кардиомиопатии.

«Я давно ему помогала, родственников я его лично не знаю. У него есть сын и внук, но они много лет живут в другой стране и не общались с Анатолием Ахмедовичем. Только племянник его навещал», — рассказала женщина.

Ранее 5-tv.ru писал о жизни и судьбе звезды «Джентльменов удачи» Анатолия Яббарова.