Откуда не ждали: в США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому на Украине

Фото: REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

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Настроения в украинском обществе стремительно меняются. Чем это грозит президенту?

У президента Украины Владимира Зеленского появились новые и больше проблемы — он столкнулся с недовольством на всех уровнях жизни в стране. На это указали авторы американского издания Washington Post.

«После 20 месяцев тотальной войны в ранее непоколебимом национальном единстве Украины начинают проявляться общественные разногласия», — написано в статье.

Авторы отмечают, что ситуация зашла в тупик. Особенно остро ощущают всю безвыходность украинские чиновники, которые боятся оказаться под давлением, когда сядут за стол переговоров с Россией.

Разногласия в стране усиливаются на фоне приближающейся зимы. Украинцы не видят перспектив к продвижению на фронте до начала холодов и в последующие месяцы.

В материале также подчеркивается, что киевскому режиму становиться все труднее выпрашивать поставки оружия и деньги у западных союзников.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал что репрессивный режим Зеленского приведет к гражданской войне на Украине.