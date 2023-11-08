Внебрачный сын Мессинга раскрыл пророчество Ванги о судьбе России

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Он подчеркнул, что уверен в скором исполнении предсказания.

Дмитрий Киселев, называющий себя внебрачным сыном Вольфа Мессинга, рассказал о вещем сне с предсказанием Ванги.

«Люди должны знать о том, что мне открыла слепая баба Ванга. Я просто не имею права скрывать ее слова, которые словно отпечатались в моем сознании», — объяснил Киселев.

По его словам, в день смерти его матери, 15 ноября, мужчине во сне явилась слепая женщина, облаченная в черный балахон.

«Ванга явилась мне словно живая. Все было настолько реалистично, что я даже не мог отличить сон от реальности. Она была в черном платье, волосы растрепаны. В одной ее руке горел огонь, а из другой текла вода», — вспомнил он.

Внебрачный сын Мессинга уточнил, что предсказание слепой провидицы касалось судьбы России.

«Я слово в слово могу повторить ее монолог. Будут битвы, страшные битвы. Но Россия устоит, Россия станет первой, ее все будут уважать. После этой фразы Ванга протянула руки вперед и сомкнула их у груди, затушив ладонью с водой огонь», — поделился Киселев.

Он подчеркнул, что уверен в скором исполнении предсказания, ведь все его сны оказываются вещими. После сновидения он даже посетил могилу отца, а затем уже принял окончательное решение раскрыть пророчество.

При этом Киселев отметил, что все сказанное Вангой во сне совпадает с ее собственной позицией, которой она придерживалась при жизни.

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