Экс-глава управления Народной милиции ЛНР Филипоненко погиб при подрыве авто

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Известно, что именно он стоял у истоков создания народного ополчения региона.

В Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции республики Михаил Филипоненко. Об этом сообщил депутат местного парламента Юрий Юров.

Филипоненко занимал должность депутата Народного совета ЛНР, а до этого возглавлял СЦКК республики.

«Человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко», — написал Юров в Telegram-канале.

Как сообщил сын полковника в беседе с Луганским информационным центром, в авто Филипоненко сработало взрывное устройство, в результате чего он погиб. Произошло все примерно в восемь часов утра.

Кроме того, 21 февраля на Михаила Юрьевича уже было совершено покушение. Как напомнил Юров, в тот раз около здания представительства ЛНР в СЦКК так же взорвали его машину.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Царев впервые дал комментарий после покушения.