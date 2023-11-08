BI: танки Abrams не будут доминировать на поле боя из-за уязвимости

Фото: www.globallookpress.com / Gabriel Romero

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Украинской армии не помогает даже западная техника, которая, как не раз указывали российские власти, горела, горит и будет гореть.

Американские танки Abrams, поставленные Украине, оказались уязвимы перед оружием российской армии. Об этом пишет Business Insider.

«M1 Abrams не будет доминировать на поле боя», — пишет издание.

Эксперты отмечают, что все хваленные характеристики Abrams, в числе которых мобильность, огневая мощь и броня, уже не соответствуют требованиям времени. Американские танки, используемые Украиной, оказались уязвимы перед беспилотниками и пушками российских танков Т-90.

Издание также подчеркивает, что все это говорит о том, что Abrams не принесут преимущества Вооруженными силам Украины (ВСУ) на поле боя. И, кроме того, смогут стать настоящей угрозой для украинского экипажа.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему президент США Джо Байден переживает за ракеты ATACMS на Украине.