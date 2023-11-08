Сильнейший шторм ударил по круизному лайнеру у берегов Испании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Carmen Jaspersen; 5-tv.ru

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По каютам летала посуда и мебель, пассажиров сбивало с ног — и все это длилось 18 часов.

По меньшей мере 100 человек пострадали во время круиза в Бискайском заливе. Лайнер под названием «Дух Приключений» направлялся в Испанию, когда его настиг мощный шторм.

Волны были настолько высокие, что доставали до верхней палубы многоэтажного судна. По каютам летала посуда и мебель, пассажиров сбивало с ног — и все это длилось 18 часов.

Капитан в итоге решил прервать круиз и развернул лайнер обратно — в Великобританию. В порту его встречали множество скорых.

Людей спускали по трапу на носилках: у многих порезы и переломы. Несколько пассажиров попали в больницы с тяжелыми травмами.