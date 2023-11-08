«Ускоренными темпами»: как США ухудшают ситуацию в области глобальной безопасности

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Действия Вашингтона обостряют старые и разжигают новые конфликты.

Из-за деструктивной политики США ухудшилась ситуация в области глобальной безопасности. В том числе увеличивается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи с коллегами стран СНГ в Москве.

«Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства», — подчеркнул он.

По словам Патрушева, безответственные действия Вашингтона способствуют как обострению старых, так и разжиганию новых кризисов. При этом США препятствуют мирному урегулированию вооруженных конфликтов, что и демонстрирует ситуация на Ближнем Востоке.

Кроме того, США стимулируют рост общих угроз и вызовов. Речь в том числе идет о терроризме, наркотрафике, транснациональной организованной преступности.

Патрушев подчеркнул, что Вашингтон вместе с союзниками систематически разрушают сложившуюся после Второй мировой войны систему международного права. При этом Запад навязывает всей Земле свои правила, отвечающие интересам только этих стран. И для этого используется манипулирование общественным мнением, угрозы применения силы, попытки антиконституционной смены власти.

При этом Запад намеренно старается дестабилизировать обстановку в «неугодных» странах, поддерживая конфликты в различных регионах. А Североатлантический альянс уже оформился в качестве инструмента агрессии западных стран, заключил Патрушев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил о лидерстве России в ядерном оружии.