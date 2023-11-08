Он больше не может сам. Что происходит с Брюсом Уиллисом сейчас

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Читайте нас в: Дзен Новости

Страшная болезнь стерла из памяти почти всех самых близких людей актера. Они с трудом это выдерживают.

Актриса Деми Мур ужаснулась, когда бывший муж Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, не узнал ее. Как известно, артисты близко дружат, несмотря на то, что не сохранили брак. Мур и три ее дочери от Уиллиса тепло общаются с его семьей, поддерживают новую супругу Эмму Хэминг, подарившую ему еще двух дочек. Как сказано в материале издания Closer, звезда впервые навестила экс-супруга после летнего отпуска в Италии, и при встрече была растеряна.

«Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса, Эммой Хеминг. Но она понятия не имела, что болезнь зашла так далеко», — цитирует автор инсайдера.

Деменция приводит к серьезным когнитивным нарушениям, провоцирует изменение личности и резкие перепады настроения. Как рассказал источник издания, после долгого отсутствия Мур память Уиллиса о ней «потускнела». Было совершенно очевидно, что актер не понимал, кто перед ним, когда увидел бывшую жену. А ведь они прожили в браке 13 лет. Обычно он рад встрече с ней и старшими дочерьми, но порой и проявляет агрессию, хотя физически уже достаточно слаб.

Недуг больно ранит родных Брюса Уиллиса. Как говорила Эмма Хэминг в интервью для телепрограммы Today, тяжесть ощущает одновременно и страдающий деменцией человек, и все его близкие. Не зря ее называют семейной болезнью, подчеркивала женщина. Сегодня она уже не уверена, понимает ли муж, что он болен.

Ранее, писал 5-tv.ru, молодая жена Брюса Уиллиса сообщила о решении продолжить дело его жизни.