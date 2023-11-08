Подскажет диагноз: в поликлиниках начали использовать искусственный интеллект
В столичных поликлиниках начали использовать искусственный интеллект
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ; 5-tv.ru
Как нейросеть будет помогать врачам?
Нейросеть научили ставить диагноз. Искусственный интеллект начали использовать в Москве. Пока новинку применяют только во взрослых поликлиниках, пишут «Известия».
Нейросеть анализирует все данные в медицинских картах пациентов за последние два года. И предлагает возможные диагнозы. Согласиться с ними или нет — решение остается за человеком, то есть специалистом.
Сервис разработала команда российских инженеров и высококвалифицированных врачей в помощь терапевтам и врачам общей практики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что искусственный интеллект научили по голосу выявлять депрессию у пациентов. После первого сеанса нейросеть может узнать про симптоматические изменения пациента, отслеживая его тембр голоса.