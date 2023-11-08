В США поддержали законопроект о передаче Украине активов России

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Как будет выглядеть эта процедура?

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о передачу Украине российских активов. «За» отдали 40 голосов, против высказались лишь двое.

Как следует из законопроекта, госсекретаря наделят полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Центробанка РФ или других иностранных активов страны.

Также указывается, что решение о конфискации суверенных активов РФ, находящихся под юрисдикцией США, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины», пишет РИА Новости.

Согласно законопроекту, находящиеся в этом фонде средства доступны госсекретарю с целью «компенсации Украине понесенного урона» — гуманитарную поддержку, реконструкцию и восстановление инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что конфискация российских активов чревата экономическими последствиями для Запада. По мнению экспертов, это может заставить другие страны вывести свои собственные резервы с Запада из-за боязни, что к ним будут применены такие же санкции.