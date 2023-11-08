«Несколько глубинных слоев»: раскрыт тайный смысл песни «Белые розы»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Композиция в исполнении Юры Шатунова стала хитом на все времена. Год назад ее создатель Сергей Кузнецов скончался в возрасте 58 лет.

Наивный текст и простая мелодия в песне «Белые розы», которую в прошлом исполнял Юрий Шатунов, формируют лишь верхушку ее в действительности глубокой сути. Эта композиция, сочиненная автором хитов группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым вовсе не о цветах, она о людях. Об этом журналистам издания aif.ru рассказал друг и коллега композитора, звукорежиссер Олег Андреев.

В прошлом году, 7 ноября, Сергей Кузнецов ушел из жизни. Он умер в своей квартире в Оренбурге в возрасте 58 лет. Летом того же года не стало исполнителя хита «Белые розы». Не все поклонники «Ласкового мая» и Юры Шатунова знали, кто на самом деле является основателем и первым руководителем коллектива. Этот человек, несмотря на бешеный успех его творчества, прожил тихую и скромную жизнь. И его по-настоящему заботили судьбы подопечных

«При всей своей внешней наивности в тексте и в музыке „Белых роз“ есть несколько глубинных слоев. Это и отношение подростка с обществом, и осознание своего места во взрослом мире, и столкновение чистого детского сердца с миром, где, увы, много зла», — говорит о песне Андреев.

Как отметил звукорежиссер, взрослых тоже трогает композиция Кузнецова. Просто потому что когда-то они тоже проходили через взросление и связанные с ним трудности. Поэтому каждый может увидеть себя в «Белых розах» и других песнях «Ласкового мая». По словам Андреева, его друг написал этот хит за 15 минут утром: Кузнецов мог писать «где угодно и когда угодно», музыка и стихи для нового творения рождались порой за кулисами концерта.

Исполнитель песни Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022-го в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет. Он всегда помнил человека, подарившего ему шанс на творческую работу, помогал финансово и навещал. В этом году ему исполнилось бы 50. К печальной дате, как писал ранее 5-tv.ru, было приурочено открытие памятника на Троекуровском кладбище