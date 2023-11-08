«Имеют богатое прошлое и блестящее будущее»: Токаев о партнерстве Астаны и РФ

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Страны плотно сотрудничают в разных сферах. А как будут развиваться их отношения в будущем — рассказал президент Казахстана.

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией всегда отличалось высоким уровнем. И нынешнее сотрудничество двух стран это еще раз подчеркивает. Так, например, только за последние 18 лет приток прямых инвестиций из Москвы в Астану превысил 20 миллиардов долларов, и наоборот — около шести миллиардов долларов.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева в интервью газете «Известия» заявил что сотрудничество двух стран имеет не только богатое прошлое, но блестящее будущее.

Добрососедство и союзничество

Алексей Майшев / ТАСС

В 2023 году исполняется десять лет со дня подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке между РФ и Казахстаном. Несомненно, дружба между двумя народами длиться гораздо дольше — уходит в глубину веков.

«Однако этот договор очень символичен, поскольку подчеркивает устремленность казахстанско-российских отношений в будущее. Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами — это добрососедство и союзничество, имеющие богатое прошлое и блестящее будущее», — говорит Токаев.

Надежный газовый партнер

© РИА Новости / Павел Львов

В прошлом месяце были запущены поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Как отметил Токаев, поставки российского голубого топлива отвечают интересам всех участвующих сторон. Так, проект будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана, повышению уровня жизни граждан.

Мало кто знает, но аналогичным образом и российская нефть поставляется в Китай через территорию Казахстана.

«Мы заинтересованы в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готовы к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа», — подчеркнул Токаев.

Надежный логистический хаб

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук

Россия и Казахстан ведет плодотворное сотрудничество и в транспортно-логистической сфере, несмотря на санкции Запада. Например, развивая транспортный коридор «Север — Юг».

«Казахстан не имеет выхода к Мировому океану, поэтому транспортный коридор „Север — Юг“ с конечным пунктом в портах Персидского залива и с дальнейшим выходом в Индию открывает широкие перспективы и может стать одним из локомотивов экономического развития нашей страны», — указал Токаев.

Он пояснил, что укрепление транспортной взаимосвязанности между двумя странами будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций. И именно в наши дни транспорт и логистика выходят на первый план в международном сотрудничестве. Президент Казахстана отметил, что сейчас в мире наблюдается конкуренция за контроль над транспортными маршрутами и логистикой, формируется новый транспортный каркас Евразии, который сможет принести участникам серьезные экономические и политические дивиденды.

Партнерство в культурно-гуманитарной сфере

© РИА Новости / Илья Питалев

Сотрудничество между странами в этом направлении продолжает оставаться важной составной частью двусторонних отношений, указал Токаев.

В этом году Казахстан ратифицировал Соглашение о создании и функционировании на паритетной основе филиалов организаций высшего и послевузовского образования между странами.

Так, в республике уже работают филиалы ряда российских вузов. Кроме того, проводится работа по открытию филиалов высших учебных заведений и технического профиля.

Тем временем в России обучается свыше 60 тысяч казахстанских студентов.

«Это свидетельствует о востребованности и высоком образовательном потенциале российских вузов. Выбор в их пользу обусловлен территориальной близостью, отсутствием языкового барьера, финансовой доступностью, квалифицированным преподавательским составом, престижностью и известностью многих вузов еще с советских времен», — пояснил Токаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Казахстан готовится принять Путина с визитом.