Палитра будущего: нейросеть модернизировала логотип Пятого канала

Фото, видео: 5-tv.ru

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К привычному красному символу любви к нашим зрителям — добавился белый цвет. А что еще?

Пятый канал совершил прыжок в будущее. С сегодняшнего дня у нас новое оформление, которое сделано при помощи искусственного интеллекта. Вот так трансформируется знакомый всем логотип. «Пятерка» стала объемной.

К привычному красному символу любви к нашим зрителям — добавился белый цвет. В знак открытости и легкости. Красный и белый будут плавно менять друг друга. В эфирном оформлении появился бежевый, голубой, спектр серебристых оттенков. Все выглядит ярко и реалистично.

Особое развитие нейросеть дала проекту «Библиотека захватывающих историй на Пятом». Книги в различных фантазийных интерьерах дарят зрителям особое ощущение уюта.

В ноябре экспертное жюри на конкурсе «МедиаБренд» признало «Алые паруса» от Пятого канала лучшей работой сразу в двух номинациях: первое место за дизайн проекта в digital-среде и за моушен-дизайн.

И не менее почетная бронза в номинациях «Лучший проморолик развлекательной программы» и «Лучший постер».