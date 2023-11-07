Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Националисты продолжают терроризировать мирных жителей.

Украинские боевики трижды за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Согласно последним данным, погибли 20 мирных жителей.

При этом информация о жертвах продолжает поступать, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в результате удара повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе здание Управления труда и социальной защиты населения и медицинское учреждение.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.