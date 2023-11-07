«Десять недель и один день»: Меган Фокс пережила потерю ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Ariana Ruiz

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Актриса откровенно рассказала о личной трагедии.

Голливудская актриса Меган Фокс пережила потерю ребенка. Об этом звезда откровенно рассказала через свой сборник стихов «Красивые мальчики ядовиты».

«На твоей стороне кровати результат УЗИ, десять недель и один день. Как думаешь, если бы она могла, она бы оставила прощальную записку?» — написала 37-летняя Фокс в одном из произведений.

В другом знаменитость подробно описала то, как представляла ребенка у своей груди, пока его «вырывали» из нее. Актриса была готова заплатить любую цену, чтобы сохранить маленькую душу.

Кто был отцом ребенка и почему случился выкидыш — неизвестно. Об этом Фокс решила не упоминать.

После расставания с Брайаном Остином Грином в 2020 году звезда встретила любовь всей жизни — рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер — Прим. ред.). По словам Меган, благодаря ему она увидела те части себя, которые давно спрятала.

И именно Колсон помог ей стать тем, кто она есть, а в январе 2022 года он даже сделал ей предложение. Пара известна публике экстравагантностью и по праву считается одной из ярчайших в Голливуде.

Помолвочное кольцо с шипами, употребление крови друг друга — далеко не все причуды, которыми прославились возлюбленные. В начале года пара столкнулась с кризисом, который едва не привел к расставанию. Однако психотерапия помогла им спасти отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Меган Фокс и Machine Gun Kelly пытаются спасти любовь через психотерапию.