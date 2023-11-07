В Самаре почти семь тысяч человек приняли участие в Параде Памяти

Фото, видео: Пресс-служба правительства Самарской области; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мероприятие посвящено 82-й годовщине Военного парада 7 ноября 1941 года.

В Самаре прошла реконструкция легендарного военного парада 1941 года. Как известно, 7 ноября, ровно 82 года назад, состоялось сразу три военных парада: в Москве, Воронеже и самый крупный — в Куйбышеве — нынешней Самаре.

В Параде Памяти, который сегодня прошел на центральной площади города, участвовали военные и ветераны, сотрудники силовых структур, воспитанники патриотических клубов и кадеты. Всего около семи тысяч человек из всех регионов Центрального федерального округа, а также из Дагестана и ДНР.

На курсантах была историческая форма образца 1941 года. Не обошлось и без раритетной военной техники: танка Т-70, броневиков, знаменитых полуторок, легковых машин и мотоциклов.