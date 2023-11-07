Зацепинг: что толкает подростов на смертельно опасные поездки

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Ермохин; 5-tv.ru

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Такие экстремальные увлечения среди молодежи нередко заканчиваются плачевно. Что об этом говорят специалисты?

Подросток, который на Московском вокзале Петербурга сумел забраться между вагонами «Сапсана», сейчас в больнице с тяжелыми травмами. Его готовят к очередной операции. Очевидцы сняли, как он вместе с другом догнал отходящий от перрона скоростной поезд. Но удержаться на сцепке безбилетники не смогли. Итог — множественные переломы. И только в Петербурге в этом году более 20-ти подобных случаев. Корреспондент «Известий» Максим Облендер поговорил с родителями пострадавшего и выяснил, почему любителей экстрима не останавливают ни штрафы, ни смертельный риск.

Через несколько минут им будет уже не до смеха. «Сапсан» наберет скорость и один из зацеперов, сам того не желая, сойдет с поезда раньше времени.

Раздал стиля, как напишет его друг в соцсетях. Видимо это и означает — выпил, поехал зайцем, полез на крышу вагона и свалился, сломав ребра и ноги, и получив сотрясение. Второй же любитель экстрима вскоре спрыгнул с состава и скрылся, его уже разыскивают.

Парню явно повезло. Конечная станция у всех зацеперов одна. В лучшем случае — сложные переломы и большие ожоги. А потом долгое возвращение к нормальной жизни. В Худшем — тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

«Вариантов получить травму при зацепинге великое множество. Можно упасть под колеса своего или встречного состава. Удариться о препятствие в виде светофора, моста или тоннеля, получить сильнейший удар током и тепловые ожоги. Причем для этого поезду даже не обязательно двигаться», — говорит журналист.

В сентябре в Подмосковье погиб 12-летний зацепер, на спор потянувший токоприемник. В августе на Урале десятилетний экстримал свалился с поезда и погиб.

«Подростковый возраст характеризуется бурной гормональной перестройкой, желанием получать социальные баллы: заявлять о себе максимально громко. Подростки, у которых нет других достоинств, выбирают вот такие экстремальные виды: как способность позиционировать себя», — говорит психиатр Василий Шуров.

Штрафы подняли до четырех тысяч рублей. Группы и видео с записями зацепов стали блокировать. Но экстрималов и это не останавливает.

«Статья хулиганство есть в уголовном кодексе, которые распространяются в отношении людей, которые нарушают законодательство в общественных местах. И нужно немножко просто расширить и трансформировать на текущую ситуацию», — говорит адвокат Игорь Ким.

Возможно, кого-то заставят если не остановиться, то хотя бы задуматься эти слова. .

«Ко второй операции готовится. Ну… средней тяжести. Я его еще не видела: его только с реанимации перевели в палату и готовят к новой операции», — говорит мама пострадавшего зацепера.

Общаться лично и встречаться с журналистами у матери молодого человека нет сил. Попытка зацеперов пощекотать себе нервы — пока изматывает всех остальных.