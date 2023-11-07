«Речь идет о крупнейших проектах»: как РФ будет достигать технологического суверенитета
Путин обсудил с Белоусовым законопроект о технологической политике
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru
Путин обсудил с Белоусовым подготовку законопроекта о технологической политике.
Законопроект о технологическом суверенитете страны обсудил президент с первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым. Встреча прошла в Кремле. По словам первого вице-премьера, подобного закона в нашей стране еще не было, он уникальный.
Введено понятие «малая технологическая компания», которое определяет критерии таких компаний и механизмы их отбора. Однако, как отметил Белоусов, необходимо создать четкую систему «бесшовного» развития и роста этих фирм, начиная от технологических стартапов до крупных компаний — «единорогов», которые могут конкурировать уже на глобальных рынках.
«Речь идет о крупнейших проектах — больше десяти миллиардов рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки. Примерами таких проектов являются станкостроение, микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, дизелестроение, отдельные виды химии, медицинская техника, фармацевтика и так далее», — сказал Белоусов.
При разработке этого закона участвовало очень большое количество экспертов, представители инновационных компаний, депутаты, члены Совета Федерации.