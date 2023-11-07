«Завтра к нему приеду»: друг Дроздова раскрыл правду о состоянии телеведущего

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Стоит ли верить слухам, тиражируемым в прессе?

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов находится дома, его не клали в больницу. Об этом 5-tv.ru заявил его друг, художник Константин Мирошник.

«Он дома сейчас, все нормально. Мы с ним вдвоем едем скоро в экологическое путешествие по России. Я не знаю, откуда эта информация (про госпитализацию — Прим. ред.), кто это пишет», — отметил он.

По его словам, Дроздов буквально сегодня звонил ему и предлагал увидеться. У друзей есть давняя традиция — ходить в любимое заведение рядом с домом телеведущего и есть суп том ям.

«У нас рядом есть маленькое любимое местечко, мы там едим этот суп, и он (Дроздов — Прим. ред.) рассказывает о мировой фауне животных. Это у нас такой аттракцион есть. Завтра к нему приеду», — рассказал Мирошник.

Информация об очередной госпитализации 86-летнего ведущего появилась в СМИ накануне. По некоторым данным, он попал в клинику с жалобами на слабость, и врачи якобы решили оставить его в стационаре под наблюдением.

Череда госпитализаций Дроздова началась в конце 2022 года. Первый раз он попал в больницу со сломанными ребрами.

После выписки Николай Николаевич не сумел избежать последствий переломов — ему было трудно дышать и разговаривать. Зоолог продолжает наблюдаться у медиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга Дроздова опровергла онкологию у 86-летнего телеведущего.