Куда в России отправиться после бархатного сезона: шесть городов

В ноябре за теплом можно поехать в Астрахань и Дербент

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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В каких российских городах зима не близко?

Во многих регионах России осень давно позади, и вовсю господствует зима. В центральной части страны, в том числе Москве, Петербурге, погода практически ежедневно хмурая и дождливая. Куда в этот период можно отправиться за солнцем и хорошей погодой?

Эксперты популярного онлайн-сервиса путешествий изданию Газета.ру перечислили российские города, где поздняя осень наполнена солнечными, ясными днями и комфортной погодой.

Шесть городов России, где поздняя осень радует теплом

Астрахань богата интересными достопримечательностями, здесь красивая набережная и рестораны с отличной кухней. В ноябре в Астраханской области нет снега, а температура воздуха стабильно показывает отметку выше нуля.

По словам экспертов, следующим подходящим вариантом является Волгоград. Здесь можно посетить легендарный Мамаев курган и покататься на метротраме.

Также в списке Краснодар. Южный город с ухоженными парками, старинными купеческими домами и хорошими уютными ресторанами. Обязателен к посещению парк «Краснодар», возведенный по проекту немецкого архитектурного бюро, запоминаетя это место необычными объектами.

Кроме того, не следует забывать и про другие курортные города, такие как Сочи и Геленджик.

Геленджик — один из самых солнечных городов нашей страны — в среднем здесь порядка 250 ясных дней в году. Тут находится самая длинная прибрежная зона для прогулок в Европе, также это один из самых чистых российских городов.

Замыкает список дагестанский Дербент. В самом преддверии зимы здесь, на побережье Каспийского моря, довольно тепло, даже ночью наблюдается плюсовая температура. Основная часть популярных достопримечательностей расположена в центре города, поэтому их легко посетить во время пешей прогулки. Специалисты в сфере туризма рекомендовали побывать в Дербентском музее-заповеднике.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты назвали ТОП дешевых мест для отдыха в ноябре.