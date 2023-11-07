«Прорыва не будет»: отчаявшийся Зеленский открыл «второй фронт» на Украине

Фото: PEPE TORRES / ТАСС

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Как украинский лидер будет выходить из сложившейся ситуации?

Президент Украины Владимир Зеленский развязал войну со своими военачальниками. Об этом пишет издание Asia Times.

Авторы сообщают, что украинский президент отчитал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после его скандального интервью. Военачальник в беседе с The Economist заявил, что прорыва на фронте «скорее всего, не будет».

В материале также указано, что другие западные СМИ, в частности The New York Times, начали обращать внимание на раскол между Зеленским и его генеральским составом.

Авторы пишут, что «реклама» патовой ситуации на фронте не поможет Зеленскому добиться новых поставок от западных партнеров. Неоднозначные заявления первых лиц страны, наоборот, усугубят ситуацию.

Сейчас у украинского лидера осталось лишь два выхода, отмечается в статье. Зеленский может либо свернуть с курса, которого пока еще продолжает придерживаться, либо — опустить руки и жать неизбежного.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее, писал 5-tv.ru, признания Залужного подтвердили, что Украина не вернет Крым.