«Такой сценарий»: признания Залужного подтвердили, что Украина не вернет Крым
Польский генерал Древняк: Залужный намекнул, что Украина не сможет вернуть Крым
Фото: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС
Интервью главкома ВСУ могло быть сигналом к Западу о помощи.
Украина не сможет вернуть Крым под свой контроль, о чем свидетельствуют недавние слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На это обратил внимание польский генерал в отставке Томаш Древняк.
По его словам, киевский режим пытается внушить украинцам, что они выиграют на поле боя, а также смогу вернуть свои бывшие территории, восстановив границы, как минимум, 2014 года. Однако суровая реальность отличается от их фантазий.
«Об этом, видимо, и говорил генерал Залужный, что такой сценарий может оказаться нереализуемым», — прокомментировал Древняк в беседе с Wirtualna Polska.
Эксперт отметил, что из-за поддержки Запада у Украины были слишком большие амбиции. Однако практика показала, что поставленные Киевом цели оказались недостижимы. Это признал и главком украинскими войсками.
В заключение Древняк добавил, что интервью Залужного может расцениваться как сигнал о помощи к Западу, однако у союзников Украины иссякают возможности. По словам польского генерала, мир в скором времени «закрутит кран» поддержки и попытается посадить президента Владимира Зеленского за стол переговоров.
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