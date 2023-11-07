«Наилучший подход»: новую вакцину от опасного вируса создали в России

Профессор Лиознов: вакцина для пожилых от РСВ готова ко второй фазе испытаний

Фото: www.globallookpress.com / Paul Hennessy

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Помимо защиты от недуга, препарат сформирует иммунитет против гриппа.

В России до 2024 года намерены начать второй этап испытаний вакцины от РСВ (респираторно-синцитиального вируса) для людей старшего возраста. Об этом изданию Газета.ру сообщил директор Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов.

Уточняется, что на сегодняшний день уже позади начальная фаза клинических исследований. До конца 2023 года планируется начать следующую.

По словам Лиознова, вакцина будет вводиться в виде капель в нос. Наряду с защитой организма от РСВ у пациента выработается иммунитет против гриппа на сезон.

«На мой взгляд, интраназальная вакцина в отношении респираторных инфекций — наилучший подход, потому что мы получаем не только системный иммунитет, но и иммунитет в месте входных ворот инфекций», — говорит он.

Специалист объяснил, что РСВ очень тяжело переносится маленькими детьми, особенно с патологиями. Выяснилось, что данный вирус становится причиной серьезных заболеваний и у взрослых: тяжелые пневмонии, бронхиолиты.

Отмечается, что РСВ находится под особым контролем Всемирной организации здравоохранения. С 2017 года ВОЗ проводит тщательную работу по надзору за этим вирусом.

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