Умерла дочь звезды «Бриллиантовой руки» Светлана Пиньковская

Фото: Кадр из д/ф "Товарищ его высочества", реж. Сергей Капков, 2015 г.

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Что стало причиной смерти знаменитости?

В Москве умерла певица Светлана Пиньковская — она была дочерью актера Георгия Светлани, сыгравшего в фильме «Бриллиантовая рука». Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Артистка умерла 5 ноября в районе 23:00. По данным источника, ее 30-летняя внучка Серафима позвонила в полицию, сообщив, что ее бабушка скончалась у себя в квартире.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 98-летней артистки в ночной рубашке розового цвета и беленьком платочке на голове. Полиция не зафиксировала признаков насильственной смерти или следов борьбы. Как объяснила внучка, у ее бабушки с начала лета было несколько инфарктов.

Светлана Пиньковская родилась 8 августа 1925 года, окончила ГИТИС, отметилась работой в театрах «Эрмитаж» и «Московском театре транспорта». Она выступала с женским эстрадным оркестром, а также вела преподавательскую деятельность.