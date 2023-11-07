СБУ призвали проверить экс-депутата Рады из-за слов о русскоговорящих военных

Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко

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Украинский омбудсмен требует принятия соответствующих мер реагирования.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) после слов экс-депутата Ирины Фарион о русскоязычных солдатах Вооруженных сил (ВСУ). Об этом омбудсмен проинформировал в своем Telegram-канале.

Лубинец уточнил, что на просторах Сети активно распространяется запись, в которой присутствуют оскорбления в адрес боевиков украинской армии, использующих для общения языки национальных меньшинств. По словам омбудсмена, ситуация требует принятия мер.

Лубинец, ссылаясь на 161 статью УК Украины, напомнил, что притеснение граждан по языковому признаку запрещено законом. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность — наказание по соответствующей статье может достигать восьми лет тюрьмы, резюмировал он.

Фарион ранее сообщила, что служащие в ВСУ украинские боевики, которые говорят на русском языке, не могут называть себя украинцами.

После произошедшего в 2014 году на Украине государственного переворота власти страны начали бороться со всем русским. В 2019-м был принят закон, который определил украинский язык, как государственный. Это означает, что граждане Незалежной должны использовать его для общения во всех сферах жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что выборы президента Украины, запланированные на 2024 год, могут оказаться под вопросом.