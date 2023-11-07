Из Европы в Поднебесную: почему в китайском автопроме работает все больше именитых дизайнеров

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Zemlianichenko Jr

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Все больше востребованных западных специалистов работает на производителей автомобилей в КНР. С чем это связано?

В последнее время на автомобильные рынки всего мира стремительно врывается Китай. Об этом говорят эксперты, на улицах все чаще можно заметить китайский транспорт, и даже вернувшийся к жизни завод «Москвич» пока что выпускает китайские автомобили JAC под известным отечественным брендом. Как оказалось, Китай уже несколько лет переманивает к себе ведущих мировых дизайнеров автомобилей, чтобы с каждым новым поколением улучшать свой автопром. 5-tv.ru решил узнать, какие бренды Поднебесной империи пользуются услугами западных специалистов.

JAC Motors

Компания, ставшая экспортером новых «Москвичей», несколько лет назад заручилась помощью итальянского дизайнера Даниэля Гальоне, ранее трудившимся над Alfa Romeo и Maserati. Он основательно поработал над внешним видом автомобилей, подарив новым моделям решетку радиатора, вдохновленную такой же деталью у Maserati. По состоянию на 2022 год, треть выручки компания получает за пределами Китая, а в России производитель и вовсе планирует открыть производство по сборке погрузчиков и малотоннажных грузовиков.

Логотип автомобильного бренда «JAC Motors». www.globallookpress.com / Cfoto

Geely

Одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний завлекла к себе сразу троих крупных лиц из мира автопрома. Изначально Geely заполучили себе Питера Хорбери — британского дизайнера, работавшего с Volvo и Ford. Еще с 2011 года Хорбери занимает пост вице-президента компании по дизайну, его цель — европеизировать облик китайских автомобилей, чтобы повысить их привлекательность за рубежом. В 2019 году к китайцам присоединился Уэйн Берджес, ранее занимавшийся дизайном Jaguar. В своем приветственном слове он заявил, что считает команду Geely одной из самых сильных в области автомобильного дизайна. Недавно эта команда пополнилась Штефаном Зилаффом, который ранее был шеф-дизайнером Bentley. Такой приток крупных кадров из западных компаний обеспечивает Geely совокупный доход в десять миллиардов юаней (126 миллиардов рублей) только за пределами Китая.

Логотип автомобильного бренда «Geely». www.globallookpress.com / Bulkin Sergey



FAW

Занимающая второе место по объемам производства в Китае компания FAW тоже заручилась помощью зарубежных специалистов. К команде концерна присоединился Джайлс Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. Китайцы доверили Тейлору сразу две должности — глобальный вице-президент и главный креативный директор. В его обязанности входит разработка фирменного стиля автомобилей от FAW, а также контроль внедрения «международной философии дизайна» в продукты производителя. За 2021 год продажи бренда составили три с половиной миллиона автомобилей, а выручка превысила 700 миллиардов юаней (почти девять триллионов рублей).

Логотип автомобильного бренда «FAW». www.globallookpress.com / Xu Chang

Chery

Автоконцерн Chery, как и JAC, начал нанимать дизайнеров из-за рубежа еще в начале 2010 года. В 2013 году дизайнерский центр фирмы в Шанхае возглавил бывший дизайнер Porshe Хакан Саракоглу. Его привлекли к работе, для переосмысления концепции машин, производимых Chery, и для выхода производства на новый уровень. В 2018 же году в компанию пришел бывший дизайнер BMW и Mazda Кевин Райс. На его плечи легла задача вывести бренд на европейский рынок, что у него получилось, ведь в 2021 году мировые продажи «Chery Holding» достигли 962 тысяч автомобилей.

Логотип автомобильного бренда «Chery». www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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