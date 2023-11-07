Страны НАТО вслед за РФ выходят из договора о вооруженных силах в Европе

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Первой об этом решении сообщила Великобритания.

Великобритания приняла решение бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после официального выхода России из него. Об этом сообщила пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

«Великобритания вместе со своими союзниками приняла решение приостановить свое участие в Договоре и работать со странами-единомышленниками для разработки и применения добровольных мер по стабилизации», — говорится в сообщении.

В заявлении также указывается, что Лондон осуждает решение Москвы. Вместе с Британией решили приостановить участие в ДОВСЕ на долгий срок, который понадобится, и другие страны Североатлантического альянса, о чем говорится в заявлении блока. Намерение тоже связано с уходом России.

В полночь на 7 ноября официциально завершилась процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как сообщили в МИД РФ, документ «окончательно ушел в историю» для Москвы.

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Вместе с тем силу утратили еще два соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского Договора, а также Фланговый документ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО создавалось как машина для сдерживания России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.