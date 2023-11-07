Животные на поле боя
Фото: 5-tv.ru
Ветеринар Евгения Михайлова регулярно выезжает на передовую для спасения домашних животных. Почему она готова рискнуть ради них своей жизнью?
Волонтер лично собирает животных в зоне боевых действий и привозит в Донецк, чтобы они получили второй шанс на жизнь. Лечит, окружает заботой и находит им новых хозяев и дома.
«С линии фронта некому позвонить и сообщить о пострадавших животных. Мы выезжаем в города, предварительно собрав заявки от людей, которые были эвакуированы, об оставленных питомцах», — рассказывает Евгения Михайлова.
Евгения занимается помощью животным уже 30 лет. Спасение четвероногих с передовой своим личным подвигом не считает.
«Мы не считаем, что мы рискуем больше, чем МЧС, сотрудники скорой помощи, коммунальные службы, которые устраняют последствия обстрелов. Мы просто этим живем. Мы рискуем ради животных, потому что им больше никто не поможет», — продолжает Евгения.
Вместе со своей командой Михайлова вывезла более двух тысяч животных. Всех вылечила и многих пристроила в семьи.